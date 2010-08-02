Что делать, если купленный оверлок не прошил и двух метров?

Как профессиональным закройщицам, так и любителям шить на дому, лишь одной швейной машинки недостаточно. Чтобы обработать край ткани, необходимо специальное мини-оборудование — оверлок. Стоимость его — порядка 700 тысяч белорусских рублей, вес — около 6 кг, а результат — потрясающий: одежда — как из магазина.

Татьяна Нестерович:

Я сама шью на швейной машине — она у меня есть. Всю жизнь мечтала об оверлоке.

Для реализации своей мечты Татьяне даже пришлось взять кредит. Но радость от покупки была недолгой — не более двух метров.

Татьяна Нестерович:

Дочь не прошила даже двух метров — оверлок сломался: начал нитку кутать. Позвонили в фирму.

Продавец предложил привезти неисправный товар: сперва в магазин, затем в сервисный центр. Покупатели и не подозревали, что по закону доставка гарантийного товара весом более 5 кг производится за счет и силами продавца.

Алексей Коноплицкий, юрист:

Потребитель может и сам доставить такой товар, но продавец обязан будет возместить ему все расходы, связанные с доставкой данного товара.

К сожалению, чеков из такси Татьяна не сохранила. Да и поездки результатов не принесли.

Татьяна Нестерович:

Привезли оверлок на такси. Администратор Дима сказал, что оверлок опять нужно везти в сервисный центр. Ну сколько же можно его возить!? Я взяла его в кредит, и он с первых дней сломался!

В итоге, Татьяна решила вернуть деньги за некачественный товар. Однако для этого потребовалось заключение сервисного центра о том, что имеется производственный дефект. Мастер, чинивший оверлок Татьяны, считает, что проблема в том, что покупатель не дочитал инструкцию.

Александр, мастер:

Обычно люди, купив швейную машину, читают инструкцию максимум до 5-й страницы — они считают, что этого достаточно. В результате технику они эксплуатируют неправильно — это 80% случаев! Начинаются поломки, люди нервничают! Это человеческий фактор.

Кроме человеческого фактора, есть и технический. Оказывается, во всем виноват винт.

Павел Стрельцов, директор МШМ «Запад»:

Там была поломка — откручен винт. Кто открутил? — Непонятно! Был также сбит петлитель. Мы его как бы настроили...

Кстати, многие и не подозревают или не хотят подозревать, что при возникновении споров по качеству гарантийных товаров именно продавец обязан провести экспертизу за свой счет.

Алексей Коноплицкий, юрист:

Если результаты экспертизы оказались в пользу потребителя, продавец обязан вернуть деньги за экспертизу и за товар. Если же результаты экспертизы оказались в пользу продавца, то продавец имеет право востребовать стоимость экспертизы с потребителя.

Руководство компании МШМ «Запад» поведало нам, что к услугам экспертных организаций люди прибегают крайне редко — опасаются потерять свои деньги и время.

Павел Стрельцов, директор МШМ «Запад»:

Если будет доказано, что это не заводской брак и брака вообще не существует, то человек заплатит за экспертизу из своего кармана.

Алексей Коноплицкий, юрист:

Если продавец провел экспертизу, и покупатель не согласен с результатами данной экспертизы, он имеет право обратиться в независимое экспертное учреждение и провести экспертизу самостоятельно или обратиться в суд и провести судебную экспертизу.

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