Кто возмещает ущерб от затекания воды с крыши?

С наступлением осенне-зимнего периода на горячую линию программы «Добро пожаловаться» поступает много вопросов о том, кто должен возместить ущерб в случае залития воды с крыши.

Наталья Карп, ОО «Минское общество потребителей»:

Если произошло протекание, залитие и другие неблагоприятные последствия, необходимо обратиться в эксплуатирующую организацию и составить соответствующий акт. В акте указывается источник и причина этого залития.

Если затекание с крыши произошло в результате выпадения атмосферных осадков или таяния снега, то претензии предъявляются эксплуатирующей организации. На ней лежит обязанность по надлежащему содержанию всех помещений. Производится оценка причиненного ущерба, и данная денежная сумма может быть выплачена по суду. Кроме выплаты денежной суммы, потребитель имеет право произвести ремонт своего жилого помещения за счет эксплуатирующей организации.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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