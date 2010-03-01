Что делать, если диван не прослужил и трети своего срока службы?

Минчанка Вера Саевич к выбору спального дивана подошла со всей ответственностью. Но, увы, за три года покупка успела разочаровать. Причем не раз!

Вера Саевич:

Спать на этом диване очень неудобно и практически невозможно: поролон ездит в разные стороны. Ребенок маленький проваливается в эти дырки и спит на досках.

С претензиями на некачественный товар Вера Саевич обращалась еще в период гарантийного срока. Два раза приходил мастер, что-то чинил, а через неделю набивка вновь съезжала в сторону.

Вера Саевич:

Гарантийный срок уже истек. Мы написали заявление в «Могилевмебель». Просили расторгнуть договор или провести экспертизу. Но нам сказали, что диван испорчен в процессе эксплуатации.

Как-никак, срок службы дивана 10 лет! Семье Саевич он и трети этого времени не прослужил.

Андрей Ермакович, юрист ОО «Правовая защита потребителей»:

На мой взгляд, скорее всего это производственный дефект. При систематической поломке одного и того же вида покупатель имеет право заменить товар на качественный либо расторгнуть договор.

Правда, доказать это можно только с экспертным заключением на руках.

Андрей Ермакович, юрист ОО «Правовая защита потребителей»:

Если потребителю позволяют средства, он может самостоятельно в досудебном порядке провести экспертизу по поводу качества проданного дивана и направить копию экспертного заключения заводу-изготовителю.

Не исключено, что результаты экспертизы будут не в пользу потребителя. Тогда, увы, эти дополнительные затраты, а уж тем более деньги за диван, не вернешь.

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