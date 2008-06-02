Кому достанется квартира?

У нас с женой нет детей. Свою квартиру мы хотим оставить племяннику, сыну моего родного брата. Посоветуйте, как лучше это сделать: писать завещание или дарить? И что будет с квартирой, если мы не напишем завещания?
Комментирует юрист Тамара Козловская:
Это ваше право. При этом имейте в виду, что договор дарения предусматривает, что племянник станет собственником вашего жилья сразу после подписания договора дарения и регистрации собственности в регистрационном органе. Завещание же вступит в силу только после вашей смерти. Завещание, кроме того, дает вам возможность изменить свое волеизъявление в случае, если изменятся обстоятельства. Если вы не составите никаких распорядительных документов на принадлежащее вам имущество, то наследником (согласно ст. 1058 Гражданского кодекса) выступит ваша родной брат.