Кому достанется квартира?

Как оформить дом?

<P><STRONG>У меня в Логойском районе живет старенький дядя, ему уже 86 лет и у него есть свой домик. У дяди больные ноги и сам он ходить почти не может, да и писать тоже не в состоянии. Теперь он хочет подарить этот домик мне. Объясните, как и где в такой ситуации мы можем оформить необходимые нам документы? Куда обратиться? </STRONG><BR><BR><EM>Отвечает юрист Григорий Бузо:<BR><BR></EM>Согласно ст. 66 Закона Республики Беларусь "О нотариате и нотариальной деятельности", удостоверение сделок отчуждения недвижимости производится по месту нахождения недвижимого имущества. В Вашем случае это государственная нотариальная контора города Логойск. Если ваш родственник болен и поехать в Логойск не может, то по месту его пребывания можно оформить доверенность на совершение сделки.<BR></P>