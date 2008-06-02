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Как оформить дом?

02 июня 2008 14:51
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У меня в Логойском районе живет старенький дядя, ему уже 86 лет и у него есть свой домик. У дяди больные ноги и сам он ходить почти не может, да и писать тоже не в состоянии. Теперь он хочет подарить этот домик мне. Объясните, как и где в такой ситуации мы можем оформить необходимые нам документы? Куда обратиться?

Отвечает юрист Григорий Бузо:

Согласно ст. 66 Закона Республики Беларусь "О нотариате и нотариальной деятельности", удостоверение сделок отчуждения недвижимости производится по месту нахождения недвижимого имущества. В Вашем случае это государственная нотариальная контора города Логойск. Если ваш родственник болен и поехать в Логойск не может, то по месту его пребывания можно оформить доверенность на совершение сделки.

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