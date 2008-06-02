Как будут рассчитываться трудовые отпуска?

Скажите, как согласно новому трудовому законодательству, будут рассчитываться трудовые отпуска в этом году? Дело в том, что мой рабочий период начинается в августе. Знакомые говорят, что часть отпуска мне начислят по старому закону, а часть уже по новому. А бухгалтерия собирается всем считать только 24 дня?



Комментирует юрист Игорь Позняков:



В связи со вступлением в силу с 26 января 2008 года изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь, трудовой отпуск для всех категорий работающих составляет теперь 24 дня. Однако до конца 2008 года будет применяться более сложная форма расчета: за трудовой период, фактически отработанный до 26 января расчет отпускного времени будет производиться по старому трудовому законодательству, а с 26 января - согласно внесенных в него изменений и дополнений. Таким образом, полный расчет отпуска должен производиться по сумме пропорционально фактически отработанного времени за каждый период.