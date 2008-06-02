Дайте квартиру!

Я на законных основаниях прописана в государственную квартиру своей бабушки. Дом подлежит сносу. Однако меня исполком не учитывает при определении размера общей площади предоставляемого жилья, так как я вселена после принятия решения о сносе дома. Правомерно ли такое решение исполкома?
Комментирует юрист Екатерина Орловская:
Если дом, в котором находится жилое помещение государственного жилищного фонда, подлежит сносу в связи с изъятием земельного участка для государственных или общественных нужд, то выселяемым гражданам предоставляется жилое помещение типовых потребительских качеств на условиях ранее заключенного договора найма. При этом при определении размера общей площади предоставляемого жилья не учитываются поднаниматели, временные жильцы, а также граждане, вселившиеся в жилое помещение государственного жилищного фонда после принятия решения о сносе дома, в котором оно находится.