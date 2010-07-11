Какие сложности могут возникнуть при получении денег по страховке за автомобиль?

В 2008 году Юрий Бритвич купил новую машину у официального дилера. Спустя год мечта была разбита на одном из перекрестков Минска.

Юрий Бритвич:

Произошло ДТП на улице Аэродромной в Минске. Таксист на красный свет светофора въехал в заднюю часть моего автомобиля.

Пока машина гарантийная, все заботы о ремонте ложатся на плечи автосалона. На сервисной станции оценили стоимость восстановительных работ и предъявили пострадавшему автолюбителю счет в 22 млн рублей. Однако «Белгосстрах» согласился выплатить Юрию лишь 8 млн рублей, а оставшаяся сумма повисла в воздухе.

Юрий Бритвич:

Я не получил вразумительного ответа. Мне сказали, что ремонт автомобиля я должен оплатить сам. Я предоставил им все документы, заказ-наряд. Однако они не оплачивают.

Юрий не согласен с тем, что он, пострадавший в результате ДТП, должен оплачивать ремонт своего автомобиля. Страховщики уверяют в обратном и отказываются доплачивать страховое возмещение.

Геннадий Митар, ведущий юрист-консульт филиала «Белгосстрах» по г. Минску:

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, гражданин должен оплатить ремонт и предоставить «Белгосстраху» документы, подтверждающие плату за ремонт. «Белгосстрах» доплачивает страховое возмещение.

Выходит, что Юрию любым способом нужно найти деньги: одолжить или взять в кредит, но самому оплатить ремонт своей машины, а затем ждать возмещения со стороны страховой компании.

Юрий Бритвич:

Я обращался в банк. Там мне сказали, что второго кредита мне не предоставят, пока я уже выплачиваю кредит.

Юрий так и не добился аргументированного ответа от страховщиков и тогда он попросил помощи в Минском обществе потребителей. Выяснилось, что юристы общества потребителей и «Белгосстраха» трактуют законодательство по-разному.

Юрий Воропай, юрист:

Ссылка страховой компании на положение Указа Президента №530 не является основанием для отказа в выплате страхового возмещения. Наличие заказ-наряда подтверждает факт произведенного ремонта на предприятии.

Данное правило не предполагает необходимость подтверждения факта оплаты, а устанавливает лишь необходимость документального подтверждения факта ремонта.

Другими словами, Юрий не обязан предоставлять «Белгосстраху» документы, подтверждающие оплату за ремонт. Минское общество потребителей направило в «Белгосстрах» претензию с просьбой предоставить Юрию доплату страхового возмещения в размере 14 млн рублей. На что страховщики обвинили общество в некомпетентности по данному вопросу.

Геннадий Митар, ведущий юрист-консульт филиала «Белгосстрах» по г. Минску:

Считаю, что данная организация не владеет всем объемом тех документов, на основании которых работает «Белгосстрах».

Чтобы разрешить спор юристов двух организаций, мы решили обратиться к независимой стороне — судебным экспертам.

Геннадий Игнаткович, директор ООО «Судебно-экспертная коллегия»:

Страховое возмещение и ремонт состоит из трех пунктов — работа, материалы и запасные части. Так как автомобиль гарантийный, то страховая компания в полной мере возместит только работы и стоимость материалов. Запасные части будут рассчитаны по калькуляции страховой компании, причем с учетом процента износа.

При ремонте автомобиля некоторые детали были заменены на новые. При составлении калькуляции разницу в стоимости деталей с учетом процента износа сотрудники «Белгосстраха» возложили на Юрия. По предварительной оценке, разница составляет около 4 миллионов. У Юрия есть два варианта.

Геннадий Игнаткович, директор ООО «Судебно-экспертная коллегия»:

Первое: страхователь может написать заявление в страховую компанию, чтобы она напрямую оплатила услуги автосервиса. Второе: страхователь может самостоятельно оплатить услуги автосервиса, после чего предоставить документы в страховую компанию, которая и возместит ему эти сумму.

Согласится ли страховая компания напрямую оплачивать ремонт, неизвестно. Тогда Юрию придется решать проблему в судебном порядке. Если же ему удастся найти деньги и рассчитаться с автосалоном, то страховщики возместят сумму.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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