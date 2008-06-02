Обязанность погашать недостачу

Поделить недвижимость

<P><STRONG>У меня в Слуцком районе остался от мамы домик. На том же участке в 30 соток мои дети вместе со мной построили баньку и кухню. Мне уже 77, поэтому задумалась о завещании. Хотелось бы поделить все так: сыну – дом, дочке – кухню с баней, а еще одной, третьей дочери хочу подарить 12 соток, то есть часть земли. Можно ли оформить завещание таким образом, точно указав, что и кому останется? </STRONG><BR><BR><EM>Комментирует юрист Екатерина Орловская:<BR></EM><BR>В законодательстве существует понятие "жилой дом", в состав которого входят и летняя кухня, и баня. Точно определить, кому кухня, а кому дом нельзя, можно только завещать в долях принадлежащее Вам имущество. Что касается земли, имейте в виду, что для обслуживания дома необходим определенный размер земельного участка. Ваши 30 соток могут оказаться недостаточными для выделения отдельной доли. За подробной консультацией Вам или Вашим детям следует обратиться в Государственное агентство по регистрации и земельному кадастру (бывшее БТИ) или землеустроительную службу по месту нахождения недвижимого имущества.<BR></P>