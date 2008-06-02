Я работаю грузчиком в одном из продовольственных магазинов города. Периодически в магазине случается недостача и тогда руководство магазина распределяют недостачу на всех работников, в том числе и грузчиков. Скажите, это законно? Может нас обманывают?
Комментирует юрист Тамара Козловская:
В случае, если не установлено конкретное лицо, виновное в недостаче, и если администрацией магазина с его работниками, в том числе грузчиками, заключен договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности, то администрация вправе возложить обязанность погашать недостачу на всех лиц, с которыми заключен такой договор, в том числе и на грузчиков. Так что внимательно еще раз прочтите свой трудовой договор, там все указано.