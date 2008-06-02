Прямой эфир

Лишили наследства

02 июня 2008 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Моя сестра при открытии наследства сознательно не указала, что у нее есть родной брат, то есть я. Предусмотрено ли какое-то наказание за такое ее непорядочное действие? И как мне теперь поступать, ведь я фактически незаконно был лишен наследства?

Комментирует юрист Григорий Бузо:

Действующим законодательством никаких санкций в данном случае не предусмотрено. А вам для восстановления справедливости следует обращаться в суд, с исковым заявлением о признании частично недействительным выданного свидетельства о праве на наследство. Кстати, если упущено положенное по закону время для открытия наследства – а это шесть месяцев, – вам нужно будет объяснить причину этого.

# Консультация юриста

Другие новости рубрики

Все новости
02 июня 2008 14:46

Праздничные дни и отпуск

02 июня 2008 14:45

Поделить недвижимость

12 мая 2008 14:55

Устанавливать ли на балконе ящик для цветов?