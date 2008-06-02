Лишили наследства

Устанавливать ли на балконе ящик для цветов?

<P><STRONG>Когда со своей семьей мы переезжали в наш дом, я была поражена. Фасад дома утопал в цветах. На каждом балконе были ящики деревянные. В этих деревянных ящичках разные цветы росли. Герани, какие-то там еще, я даже названия не знаю, и желтенькие, и рыженькие. Но сегодня деревянные ящики сгнили, цветы погибли. Мы решили на своем балконе поставить новый ящик. Сын звонил в ЖЭС, обращались к мастеру. Они нам отказали. Дело в том, что столяр у них занят, дерева у них нет, и делать они этого не хотят...<BR></STRONG><BR><EM>Комментирует директор ЖЭС №65 Виктор Данилович:</EM> <BR><BR>По вопросу изготовления и установки мы всегда готовы помочь жильцам. К сожалению, на сегодняшний день услуга это платная бытовая услуга. И при изготовлении такого изделия, если его изготавливают на производственной базе Советского района, составляет около 29.000 рублей плюс установка. Кстати, в магазинах очень много продается различных ящиков.<BR><BR><STRONG>Да, действительно в минских магазинах есть балконные ящики-цветники, цена их приемлема от 8.000 до 15.000 рублей. Однако эти ящики не подходят к размерам кронштейнов на нашем балконе. Нам нужен ящик метра два в длину, а таких в продаже нет.<BR><BR></STRONG><EM>Виктор Данилович:</EM> "Итак, надеяться на то, что полусгнившие ящики, порой представляющие угрозу для жизни прохожих, будут демонтированы силами ЖЭС, не стоит. Это надо делать самостоятельно. А вот что касается централизованной установки единообразных цветочных ящиков, или хотя бы замены их во время капитального ремонта дома, то здесь Закон молчит. Получается, что фасады все стерпят".<BR><BR><EM>Комментирует начальник отдела благоустройства и санитарного содержания жилого фонд Ижевская Алла:</EM> <BR><BR>Те дома старой застройки 60-х, 70-х годов, которые у нас расположены в центре, в них в то время еще предусматривалась установка ящиков. Сегодня у нас есть строительные нормы, где четко оговорено перечень основных видов работ выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений, где четко сказано, что на балконах ремонт или замена ящиков не предусмотрена.<BR><BR><BR>Одним словом, без помощи ЖЭС, который изготовит ящик с учетом размеров кронштейнов на балконе Антонины за отдельную плату, увы, не обойтись. К тому же все, что жильцы устанавливают на фасаде здания, будь то антенны, кондиционеры или цветочные ящики необходимо согласовать еще с отделом архитектуры района. И только после этого цветы Антонины смогут радовать глаз жильцов и прохожих. <BR><BR>В завершение хотелось бы привести п.8.25 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда: "Ящики для цветов рекомендуется изготовлять и устанавливать централизованным порядком. Форма и окраска ящиков должны отвечать архитектурному решению фасада".<BR><BR>Эти Правила сыграли в ящик. И как результат полный хаос не только в умах граждан и чиновников, но и на наших балконах... Вот уж действительно старое – это хорошо забитое новое. </P>