Как оформить алименты опекунам малолетних детей?

Житель Бреста задает вопрос:

Я опекун малолетней внучки. Родители девочки находятся в местах лишения свободы. Я слышала, что можно подать на алименты. Что для этого нужно сделать?

Елена Мойсейчик, юрист:

Для начала вам необходимо обратиться в органы опеки, которые помогут составить иск и подать исковое заявления в суд. Иск этот можно подавать по месту регистрации ребенка. Госпошлина в данном случае не платится. Чтобы оформить все достаточно быстро, можно подать сразу же заявление на выдачу судебного приказа. Решение уже можно получить через 10 дней (как и исполнительный лист). Эти документы необходимо будет отнести в отдел принудительного взыскания по месту исполнения. И они сами отправят в данном случае эти исполнительные листы по месту нахождения родителей ребенка.