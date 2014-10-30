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Как оформить алименты опекунам малолетних детей?

30 октября 2014 12:36
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Житель Бреста задает вопрос:
Я опекун малолетней внучки. Родители девочки находятся в местах лишения свободы. Я слышала, что можно подать на алименты. Что для этого нужно сделать?

Елена Мойсейчик, юрист:
Для начала вам необходимо обратиться в органы опеки, которые помогут составить иск и подать исковое заявления в суд. Иск этот можно подавать по месту регистрации ребенка. Госпошлина в данном случае не платится. Чтобы оформить все достаточно быстро, можно подать сразу же заявление на выдачу судебного приказа. Решение уже можно получить через 10 дней (как и исполнительный лист). Эти документы необходимо будет отнести в отдел принудительного взыскания по месту исполнения. И они сами отправят в данном случае эти исполнительные листы по месту нахождения родителей ребенка.       

# Консультация юриста # Елена Мойсейчик # Дети и родители

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