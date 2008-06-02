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Праздничные дни и отпуск

02 июня 2008 14:46
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Дело в том, что согласно трудовому договору, мне на предприятии каждый год дают 30 календарных дней отпуска для сдачи экзаменационной сессии. В этом году 21 день я уже израсходовала, а 9 собираюсь брать в мае. Скажите, должен ли продлеваться нетрудовой отпуск, если в него попадают государственные праздники?

Отвечает юрист Тамара Козловская:

Согласно статьи 151 ч.2 Трудового кодекса Республики Беларусь, государственные праздники и праздничные дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. А социальный отпуск для сдачи экзаменационной сессии предоставляется на период, указанный в справке-подтверждении вуза о продолжительности сессии.

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