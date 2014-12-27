Двое белорусов задержаны в Таиланде по подозрению в мошенничестве — им грозит до 10 лет тюрьмы

Новости Беларуси. МИД Беларуси проверяет информацию о задержании в Таиланде двух граждан Беларуси. По данным местной газеты Bangkok Post, белорусы подозреваются в мошенничестве с банковскими картами.

Общая сумма ущерба, нанесенного их действиями, оценивается полицией в сумму, эквивалентную 33 тысячам долларов. За это задержанным может грозить до 10 лет тюрьмы.

В МИД отмечают, что в Таиланде отсутствует диппредставительство Беларуси. В связи с этим подробности инцидента будет выяснять белорусское посольство во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.