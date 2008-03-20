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Уборщик на четверть ставки

20 марта 2008 09:56
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Я работаю слесарем-сантехником на одну ставку и уборщиком 0,25 ставки. Вправе ли наниматель требовать от меня выполнения работы уборщика после отработки рабочего времени слесарем-сантехником?

Комментирует юрист Григорий Бузо:

Согласно трудовому законодательству, у нанимателя есть право требовать выполнения другой работы в свободное от основной работы время в том случае, если данный работник работает по совместительству, то есть нанимателем издан приказ о приеме на работу Вас по совместительству, а также заключен трудовой договор на выполнение работы уборщика. При этом в договоре должно быть указано, что работа уборщика является совместительством.
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