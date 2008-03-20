Уборщик на четверть ставки

Вернет ли деньги сирота?

<STRONG>Я являюсь сиротой. Должна ли я выплатить деньги за обучение, если училась за счет средств бюджета (бесплатно), но не отработала положенный срок по распределению? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Екатерина Василевская:</EM> <BR><BR>Возмещению подлежат средства республиканского или местного бюджета, затраченные на подготовку рабочих (служащих), специалистов, которые по окончании учреждения образования были направлены на работу по распределению, но не отработали установленный законодательством срок (один или два года, в зависимости от полученного образования). При этом Положением о возмещении средств, затраченных государством на подготовку рабочего (служащего), специалиста, в республиканский и (или) местный бюджеты, определена возможность освобождения от возмещения затраченных средств, в том числе, если молодой специалист является ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей. Если вы имеете статус сироты, то освобождаетесь от возмещения средств, затраченных государством на ваше обучение.