Алименты без развода

Вопрос задает Инга Скорцова с улицы Базисная:

«Мы с мужем находимся в браке, но денег на нашего ребенка, которому семь лет он практически не выделяет. Все тратит на себя и, наверное, на любовницу. Я же сейчас не работаю. Могу ли я подать на алименты, не подавая при этом на развод? Вдруг он одумается?»

Комментирует юрист Екатерина Василевская:

«Уважаемая Инга, взыскать алименты не подавая при этом на развод имеете право. Это позволяет статья 91 Кодекса о Браке и Семье, которая предусматривает, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. Если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним и нуждающимся в помощи нетрудоспособным совершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. Вам необходимо написать в суд заявление о возбуждении приказного производства "о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. К заявлению прилагаете: свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка, документ подтверждающий уплату государственной пошлины. Судебные издержки можно взыскать и с супруга, надо только не забыть написать это в заявлении в суд.»

