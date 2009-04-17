Алименты для студента

Вопрос задает Евгения Капустина с улицы Уманская:

«Мы с мужем находимся в разводе. Вот уже семь лет он исправно платит алименты на нашего сына. В этом году сын поступил в ВУЗ. На бюджетное отделение не получилось, поэтому пришлось отдать документ на платное. В сентябре сыну исполнится 18 лет. Можно ли теперь подать на алименты в связи с платным обучением сына на очном отделении вуза? Одна я не потяну обучение.»

Комментирует юрист Игорь Позняков:

«Уважаемая Евгения, по законодательству предусматривается выплата алиментов только до совершеннолетия ребенка. Алименты могут быть взысканы только в том случае, если ребенок будет признан нетрудоспособным (инвалидом, нуждающимся в материальной помощи).»

