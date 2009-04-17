Ремонт по объявлению

Самое главное правило ремонта это то, что он должен быть закончен. Но правила мы устанавливаем для других, себя же, как правило – исключения. Минчанка Алла Ульянова давно мечатала о ремонте, но никак не могла найти хороших мастеров, наконец она нашла того, о котором мечтала:

«Это было 3 октября этого года. Я позвонила мастеру. Он откликнулся очень доброжелательно и подъехал с мастером в течение 45 минут. Мы составили договор, чем он меня и подкупил, что договор, все документально, цена меня устраивала. Я не стала сомневаться в профессиональных качествах мастера и без колебаний отдала в качестве залога 2 миллиона 50 тысяч рублей, то есть 50% от общей стоимости заказа. К работе они должны были приступить 14 июля, но никто не приехал и даже не позвонил. В конце-концов приехали два парня и молотком сбили стенку…После этого работы в квартире закончились. Мастер отключает телефон. Что мне делать ума не приложу.»

Комментирует юрист ОО «Минское общество потребителей» Наталья Карп:

«Если предприниматель уклоняется от добровольного возврата денег можно в этом случае применять предусмотренную законом неустойку. Она равна 1% в день от стоимости заказа. По обращению в суд эта неустойка может быть равна стоимости всех работ. Т.е. это огромные суммы. Кроме этого потребитель имеет право требовать компенсации морального вреда в связи с такими действиями. Кроме этого, на ответчика налагается судебный штраф. Уплаченные деньги увеличиваются в очень большом размере. На указанного гражданкой Ульчиц предпринимателя в нашем обществе уже содержится очень много обращений. Половина потребителей уже оформлена в суд. Я думаю, что деятельность его в связи с этим должна быть прекращена. Поиск мастеров по ремонту – дело хлопотное, но архиважное. Лучше, конечно, довериться рекомендациям друзей и знакомых. Искать специалистов по рекламным объявлениям в газетах – то же самое, что искать черную кошку в темной комнате. Но если иного выхода нет, то еще до заключения договора обратитесь в одно из обществ по защите прав потребителей, чтобы узнать, не является ли какой-нибудь субъект хозяйствования злостным нарушителем прав потребителя.»

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Сейчас Алла Евгеньевна размышляет, стоит ли платить деньги юристам и возбуждать дело либо ждать когда у предпринимателя Зайцева проснется совесть. Впрочем, как известно, хороший каменщик всегда кладет на совесть.

