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Звездопад Ориониды достигнет максимальной мощности 21 октября

20 октября 2025 07:14
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Он рожден шлейфом частиц, оставленных кометой Галлея. Когда Земля проходит через них, мельчайшие объекты сгорают в ее атмосфере, образуя падающие звезды. Метеорный поток Ориониды достигнет максимальной мощности 21 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его можно будет увидеть в ночь со вторника на среду и следующим вечером. В этом году пик активности приходится на новолуние. Спутник Земли не помешает наблюдению за метеорами. Интенсивность их падения составит около 15 в час в зените при ясной погоде.

# Природные явления

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