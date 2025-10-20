Звездопад Ориониды достигнет максимальной мощности 21 октября

Он рожден шлейфом частиц, оставленных кометой Галлея. Когда Земля проходит через них, мельчайшие объекты сгорают в ее атмосфере, образуя падающие звезды. Метеорный поток Ориониды достигнет максимальной мощности 21 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его можно будет увидеть в ночь со вторника на среду и следующим вечером. В этом году пик активности приходится на новолуние. Спутник Земли не помешает наблюдению за метеорами. Интенсивность их падения составит около 15 в час в зените при ясной погоде.