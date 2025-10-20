Прямой эфир

Скрипка Страдивари за 16 млн долларов на 10 лет передана армянскому музыканту

20 октября 2025 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

16 миллионов долларов – столько стоит один из самых легендарных музыкальных инструментов в мире. На сцене Дворца изящных искусств в Брюсселе всемирно известный скрипач Сергей Хачатрян держал этот инструмент впервые. Ему передано 10-летнее право владения творением Страдивари, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скрипка Страдивари за 16 млн долларов на 10 лет передана армянскому музыканту-2

Скрипка, сделанная в 1723 году, получила название «Кизеветтер» в честь одного из своих ранних владельцев. Ее приобрело на аукционе благотворительное общество и передало на время армянскому музыканту. К слову, один из предыдущих владельцев раритета прославился тем, что случайно оставил скрипку в такси в Нью-Йорке. К счастью, инструмент тогда нашли на следующий день.

# Музыкальные инструменты

Другие новости рубрики

Все новости
«Будто второй сорт людей». Проживающие в Эстонии белорусы и россияне впервые не смогли проголосовать
20 октября 2025 06:28

«Будто второй сорт людей». Проживающие в Эстонии белорусы и россияне впервые не смогли проголосовать

Экс-президент Франции Николя Саркози начнет отбывать срок в тюрьме 21 октября
20 октября 2025 06:12

Экс-президент Франции Николя Саркози начнет отбывать срок в тюрьме 21 октября

Алесин: полностью накрыть Европу «Железным куполом» невозможно
19 октября 2025 19:46

Алесин: полностью накрыть Европу «Железным куполом» невозможно