Скрипка Страдивари за 16 млн долларов на 10 лет передана армянскому музыканту

16 миллионов долларов – столько стоит один из самых легендарных музыкальных инструментов в мире. На сцене Дворца изящных искусств в Брюсселе всемирно известный скрипач Сергей Хачатрян держал этот инструмент впервые. Ему передано 10-летнее право владения творением Страдивари, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скрипка, сделанная в 1723 году, получила название «Кизеветтер» в честь одного из своих ранних владельцев. Ее приобрело на аукционе благотворительное общество и передало на время армянскому музыканту. К слову, один из предыдущих владельцев раритета прославился тем, что случайно оставил скрипку в такси в Нью-Йорке. К счастью, инструмент тогда нашли на следующий день.