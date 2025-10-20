Польские СМИ отмечают всплеск интереса к военным школам

В Польше все громче звучит милитаристская истерия. Местные СМИ отмечают всплеск интереса граждан к военным школам. В них опытные военнослужащие, медики-резервисты и отставные офицеры армии проводят тренировки для всех возрастов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, детям на тренировках внушают тактику партизанской войны. Подростков водят на стрельбища, где вместо мишеней портреты вражеских президентов. Таким образом правительство Польши планирует заинтересовать молодежь через антироссийскую пропаганду, а затем плавно ввести всеобщую обязательную военную подготовку. Финансирование этой программы уже предусмотрено. Так, в следующем году Польша планирует выделить на оборонные цели рекордные 55 миллиардов долларов.