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Польские СМИ отмечают всплеск интереса к военным школам

20 октября 2025 07:07
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В Польше все громче звучит милитаристская истерия. Местные СМИ отмечают всплеск интереса граждан к военным школам. В них опытные военнослужащие, медики-резервисты и отставные офицеры армии проводят тренировки для всех возрастов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, детям на тренировках внушают тактику партизанской войны. Подростков водят на стрельбища, где вместо мишеней портреты вражеских президентов. Таким образом правительство Польши планирует заинтересовать молодежь через антироссийскую пропаганду, а затем плавно ввести всеобщую обязательную военную подготовку. Финансирование этой программы уже предусмотрено. Так, в следующем году Польша планирует выделить на оборонные цели рекордные 55 миллиардов долларов.

# Международная политика

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