Зоозащитник в Париже ощипывал гигантского кролика

Необычное действие произошло на улице перед магазином одежды известной сети. Человек в костюме кролика лежал на столе и издавал животрепещущие звуки.

Таким образом, организация протестует против использования в предметах гардероба ангорской шерсти. Шесть лет назад PETA выпустила видео о жестокости по отношению к ангорским кроликам на китайской ферме. После чего многие мировые бренды перестали использовать в своих коллекциях эту шерсть.