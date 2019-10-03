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Зоозащитник в Париже ощипывал гигантского кролика

03 октября 2019 12:43
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Новости Франции. В Париже активист организации по защите прав животных PETA общипал гигантского кролика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Зоозащитник в Париже ощипывал гигантского кролика -1

Необычное действие произошло на улице перед магазином одежды известной сети. Человек в костюме кролика лежал на столе и издавал животрепещущие звуки.

Зоозащитник в Париже ощипывал гигантского кролика -4

Таким образом, организация протестует против использования в предметах гардероба ангорской шерсти. Шесть лет назад PETA выпустила видео о жестокости по отношению к ангорским кроликам на китайской ферме. После чего многие мировые бренды перестали использовать в своих коллекциях эту шерсть.

Зоозащитник в Париже ощипывал гигантского кролика -7

# Животные # Фотофакт

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