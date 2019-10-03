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В Индии автобус сорвался в реку: людей спасали местные жители

03 октября 2019 09:55
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Новости Индии. В центральной части Индии автобус сорвался в реку: погибли не менее 6 человек, ещё около 20 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока по неустановленной причине водитель не справился с управлением автобуса.

В Индии автобус сорвался в реку: людей спасали местные жители-1

Местные жители, не дожидаясь приезда экстренных служб, самостоятельно пытались вызволить людей из ловушки. Всех пострадавших доставили в больницу. Ведётся расследование.

В Индии автобус сорвался в реку: людей спасали местные жители-4

# Авария # Фотофакт

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