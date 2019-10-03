В Индии автобус сорвался в реку: людей спасали местные жители

Новости Индии. В центральной части Индии автобус сорвался в реку: погибли не менее 6 человек, ещё около 20 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока по неустановленной причине водитель не справился с управлением автобуса.
Новости Индии. В центральной части Индии автобус сорвался в реку: погибли не менее 6 человек, ещё около 20 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока по неустановленной причине водитель не справился с управлением автобуса.
Местные жители, не дожидаясь приезда экстренных служб, самостоятельно пытались вызволить людей из ловушки. Всех пострадавших доставили в больницу. Ведётся расследование.