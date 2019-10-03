США вводят рекордные пошлины на европейские товары

В результате этой, якобы незаконной помощи, американская корпорация Boeing понесла значительные убытки. В планах Штатов обложить 10-процентными пошлинами самолеты и комплектующие к ним из ЕС, а также ввести 25-процентный сбор на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, включая оливковое масло, сыр муку и апельсины.