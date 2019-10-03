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США вводят рекордные пошлины на европейские товары

03 октября 2019 12:21
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Новости США. Сумма – 7,5 миллиарда долларов ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Предпринять подобные меры разрешила Всемирная торговая организация. Штрафные санкции – ответ на субсидии Европейского союза, которые выделялись концерну Airbus.

США вводят рекордные пошлины на европейские товары-1

В результате этой, якобы незаконной помощи, американская корпорация Boeing понесла значительные убытки. В планах Штатов обложить 10-процентными пошлинами самолеты и комплектующие к ним из ЕС, а также ввести 25-процентный сбор на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, включая оливковое масло, сыр муку и апельсины.

США вводят рекордные пошлины на европейские товары-4

# Налоги # Фотофакт

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