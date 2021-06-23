​В Канаде активисты хотели помешать снести лагерь бездомных. Полиции пришлось применить перцовый газ

Новости Канады. На западе Торонто в ходе ликвидации лагеря бездомных произошли столкновения. В парке собрались несколько сотен местных активистов, которые выстроились вокруг палаток в цепь и хотели помешать разрушить стихийно возникшее поселение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.