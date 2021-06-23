В Канаде активисты хотели помешать снести лагерь бездомных. Полиции пришлось применить перцовый газ
Новости Канады. На западе Торонто в ходе ликвидации лагеря бездомных произошли столкновения. В парке собрались несколько сотен местных активистов, которые выстроились вокруг палаток в цепь и хотели помешать разрушить стихийно возникшее поселение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранители пытались объяснить, что бездомных переселят во временные убежища с лучшими условиями проживания, однако этих аргументов оказалось недостаточно. Словесная перепалка переросла в драку.
Стражи порядка применили против демонстрантов перцовый газ, затем толпу вытеснила конная полиция. Несколько человек задержали.