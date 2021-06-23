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​В Канаде активисты хотели помешать снести лагерь бездомных. Полиции пришлось применить перцовый газ

23 июня 2021 10:27
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Новости Канады. На западе Торонто в ходе ликвидации лагеря бездомных произошли столкновения. В парке собрались несколько сотен местных активистов, которые выстроились вокруг палаток в цепь и хотели помешать разрушить стихийно возникшее поселение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​В Канаде активисты хотели помешать снести лагерь бездомных. Полиции пришлось применить перцовый газ-1

Правоохранители пытались объяснить, что бездомных переселят во временные убежища с лучшими условиями проживания, однако этих аргументов оказалось недостаточно. Словесная перепалка переросла в драку.

​В Канаде активисты хотели помешать снести лагерь бездомных. Полиции пришлось применить перцовый газ-4

Стражи порядка применили против демонстрантов перцовый газ, затем толпу вытеснила конная полиция. Несколько человек задержали.

# Акции протеста # Фотофакт

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