Европа ищет способы сэкономить энергоресурсы из-за роста цен на нефть

Европа ищет способы сэкономить энергоресурсы на фоне роста цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке. Министр энергетики Дании призвал граждан отказаться от лишних поездок – это поможет сберечь бюджеты и рационально использовать энергетические резервы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запасы топлива в датских нефтехранилищах можно задействовать лишь в крайнем случае. Другие страны ЕС тоже принимают меры – Сербия остановила экспорт нефти для защиты внутреннего рынка, Венгрия ввела потолок цен на бензин и рассматривает снижение акцизов, а Хорватия ограничила розничные цены на топливо на две недели. Ранее страны Международного энергетического агентства решили выпустить на рынок 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов для стабилизации цен.