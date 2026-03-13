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Европа ищет способы сэкономить энергоресурсы из-за роста цен на нефть

13 марта 2026 06:51
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Европа ищет способы сэкономить энергоресурсы на фоне роста цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке. Министр энергетики Дании призвал граждан отказаться от лишних поездок – это поможет сберечь бюджеты и рационально использовать энергетические резервы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа ищет способы сэкономить энергоресурсы из-за роста цен на нефть-2

Запасы топлива в датских нефтехранилищах можно задействовать лишь в крайнем случае. Другие страны ЕС тоже принимают меры – Сербия остановила экспорт нефти для защиты внутреннего рынка, Венгрия ввела потолок цен на бензин и рассматривает снижение акцизов, а Хорватия ограничила розничные цены на топливо на две недели. Ранее страны Международного энергетического агентства решили выпустить на рынок 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов для стабилизации цен.

# Европейский союз

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