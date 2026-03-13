В Ливане от ударов Израиля погибли 687 человек

Обстановка в Ливане продолжает накаляться. С начала ближневосточной эскалации от ударов Израиля погибли 687 человек, в том числе 98 детей, ранения получили свыше полутора тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильская авиация нанесла новые удары по Бейруту. В ответ Ливан совместно с Ираном выпустили около 100 ракет и беспилотников по израильской территории – целями стали полсотни объектов. Гуманитарная ситуация в Ливане ухудшается – за две недели конфликта число вынужденных переселенцев превысило 600 тысяч человек, система здравоохранения работает на пределе. По меньшей мере 15 медицинских работников погибли при исполнении обязанностей, врачи боятся выезжать на вызовы из-за бомбардировок.