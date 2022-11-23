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Жители Лейпцига протестуют против поставок оружия Украине

23 ноября 2022 07:10
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Европейцы устали от конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди в очередной раз выступают против спонсирования военных действий.  

Жители Лейпцига протестуют против поставок оружия Украине-1

Сотни жителей немецкого Лейпцига вышли на митинг против поставок оружия Украине. Как отмечают жители, по сути, этот конфликт – желание Штатов вмешаться в дела России, но платят за это жители ФРГ. Причем платят слишком высокую цену. Ведь антироссийская санкционная политика провалилась, в результате чего оказалась направлена против самих же европейцев. Жители столкнулись с резким ростом цен на товары и услуги и вынужденно включили режим жесткой экономии, вызванный затяжным энергокризисом.  

# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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