Европейцы устали от конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди в очередной раз выступают против спонсирования военных действий.

Сотни жителей немецкого Лейпцига вышли на митинг против поставок оружия Украине. Как отмечают жители, по сути, этот конфликт – желание Штатов вмешаться в дела России, но платят за это жители ФРГ. Причем платят слишком высокую цену. Ведь антироссийская санкционная политика провалилась, в результате чего оказалась направлена против самих же европейцев. Жители столкнулись с резким ростом цен на товары и услуги и вынужденно включили режим жесткой экономии, вызванный затяжным энергокризисом.