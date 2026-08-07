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В 27 городах Италии объявлен красный уровень опасности из-за экстремальной жары

07 августа 2026 06:51
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В 27 итальянских городах объявлен красный уровень опасности из‑за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 27 городах Италии объявлен красный уровень опасности из-за экстремальной жары-2

Температура достигает 40 градусов и продержится не менее 10 дней. Зафиксированы случаи гибели от перегрева. А на юге Франции – красный уровень угрозы из‑за лесных пожаров в шести департаментах: причина – ветер и засуха. С начала года в стране выгорело более 40 тысяч гектаров.

# Италия

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