В 27 городах Италии объявлен красный уровень опасности из-за экстремальной жары

Температура достигает 40 градусов и продержится не менее 10 дней. Зафиксированы случаи гибели от перегрева. А на юге Франции – красный уровень угрозы из‑за лесных пожаров в шести департаментах: причина – ветер и засуха. С начала года в стране выгорело более 40 тысяч гектаров.