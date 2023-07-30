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Зеленского предупредили о возможной гражданской войне из-за выборов в Украине

30 июля 2023 12:26
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Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупреждает, что президенту страны Владимиру Зеленскому грозит гражданская война, если он будет продолжать незаконно удерживать власть, сообщает РИА Новости. 

По мнению политолога, военное положение, введенное Зеленским, не дает возможности проведения всеобщих выборов, а значит, делает нынешнюю власть нелегитимной. Он подчеркнул, что такая обстановка может стать причиной катастрофической гражданской войны. Проведение парламентских выборов не планируется в стране в связи с продлением военного положения, вступившего в силу с 24 февраля 2022 года и неоднократно продлевавшегося.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Леонид Кучма

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