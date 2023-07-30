Asia Times: своим визитом Зеленский выдал местонахождение командного пункта ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, раскрыл местонахождение пункта управления ВСУ до его уничтожения военными России. Об этом в статье для Asia Times заявил американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен, пишет РИА Новости.

Он указал, что российская разведка следила за перемещениями Зеленского, и его поездка в Днепропетровск для встреч с украинскими генералами и военачальниками, а также с руководителем военной разведки Украины могла выдать расположение командного центра в этом районе.

До уничтожения центра принятия решения лидер Украины также вручал награду главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и встретился в Днепропетровске с главой украинской разведки Кириллом Будановым, а также командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским. По сообщению Министерства обороны Украины, 28 июля российскими военными был уничтожен командный пункт Вооруженных Сил Украины в Днепропетровске.