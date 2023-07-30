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Путин заявил, что в 2023 году ВМФ РФ пополнят 30 кораблей разных классов

30 июля 2023 12:23
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В ходе празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин заявил, что в 2023 году флот России будет пополнен тридцатью новыми кораблями разного класса, сообщает РИА Новости.

Он также отметил постоянный рост возможностей российского флота и акцентировал внимание на особом событии – ввод в строй ракетного корвета «Меркурий», который получил свое название в честь брига, разгромившего двести лет назад два морских линейных корабля. Корвет поднялся под Георгиевским военно-морским флагом, который символизирует прочные традиции российского флота.

# Оружие и боеприпасы # Владимир Путин

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