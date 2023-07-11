Израильтяне призывают устроить всеобщую забастовку

Новости Израиля. В Израиле с новой силой вспыхнули массовые акции протеста против судебной реформы. Тысячи людей вышли на улицы городов, после того как парламент в первом чтении принял первую часть судебной реформы, а именно отменил право Верховного суда пересматривать решения правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме демонстранты заблокировали главную дорогу, ведущую в город. Для их разгона полиция применила жесткую силу. В Тель-Авиве митингующие возвели на улицах баррикады из покрышек и подожгли их. В Хайфе для разгона демонстрантов была брошена конная полиция. Сообщается о нескольких задержанных. Оппозиция, которая организовала эти акции, говорит, что это только начало. Сегодня, 11 июля, она обещала устроить в Израиле «день разрушения».