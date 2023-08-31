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Зеленский заявил, что гаубицы и бронемашины будут производить в Украине

31 августа 2023 10:01
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Оборонная компания из Британии BAE Systems откроет на украинской территории представительство, где будет производить гаубицы L119 и M777, а также бронемашины CV90. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале, передает РИА Новости. 

По сообщению пресс-службы украинского лидера, глава страны провел встречу с исполнительным директором компании. Зеленский выразил благодарность за решение открыть представительство в Украине. Он отметил, что лучшее оружие должно производится в стране, а развитие собственного производства – приоритетная задача. 

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин сообщал, что в случае открытия на украинской территории британский офис по производству оборонной продукции станет законной целью России для нанесения ударов. 

# Оружие и боеприпасы # Владимир Зеленский

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