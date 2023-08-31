Прямой эфир

В Испании открыто вербуют наёмников для ВСУ, обещая их всему научить за 5 дней

31 августа 2023 09:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Испанская фирма за 700 евро предлагает курс для желающих поучаствовать в военных действиях в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на Pais.

По утверждению компании, она сотрудничает с Министерством обороны Украины в качестве фильтрующего звена и оказывает содействие в разработке схемы проезда и налаживании контактов, что позволяет непосредственно направлять желающих в части Интернационального легиона.

Зарплата может достигать 3,4 тыс. евро для элитных подразделений и 2,8 тыс. евро для фронтовиков. Вместе с тем Министерство обороны Испании не советует своим гражданам ехать в Украину и не дает гарантий содействия тем, кто отправляется для участия в боевых действиях.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Венеции стартовал 80-й кинофестиваль, но праздник не задался
31 августа 2023 09:47

В Венеции стартовал 80-й кинофестиваль, но праздник не задался

В Ливане борются за сохранение биоразнообразия
31 августа 2023 09:46

В Ливане борются за сохранение биоразнообразия

В Нидерландах проходит фестиваль рыжеволосых
31 августа 2023 09:44

В Нидерландах проходит фестиваль рыжеволосых