В Испании открыто вербуют наёмников для ВСУ, обещая их всему научить за 5 дней

Испанская фирма за 700 евро предлагает курс для желающих поучаствовать в военных действиях в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на Pais.

По утверждению компании, она сотрудничает с Министерством обороны Украины в качестве фильтрующего звена и оказывает содействие в разработке схемы проезда и налаживании контактов, что позволяет непосредственно направлять желающих в части Интернационального легиона.

Зарплата может достигать 3,4 тыс. евро для элитных подразделений и 2,8 тыс. евро для фронтовиков. Вместе с тем Министерство обороны Испании не советует своим гражданам ехать в Украину и не дает гарантий содействия тем, кто отправляется для участия в боевых действиях.