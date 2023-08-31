Новости Ливана. В Ливане борются за сохранение биоразнообразия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пока многие регионы мира страдают от засухи, водно-болотное угодье в этой стране процветает. Оно одно из самых важных на Ближнем Востоке и, кстати, масштабных, поскольку раскинулось на 250 гектаров. Аммик – убежище для водяных буйволов и тысяч перелетных птиц. Здесь также водятся амфибии и рептилии. Кстати, этот регион, в отличие от многих, не страдал от засухи в этом году. Дело в том, что здесь есть специальные плотины, которые удерживают воду.