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В Ливане борются за сохранение биоразнообразия

31 августа 2023 09:46
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Новости Ливана. В Ливане борются за сохранение биоразнообразия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пока многие регионы мира страдают от засухи, водно-болотное угодье в этой стране процветает. Оно одно из самых важных на Ближнем Востоке и, кстати, масштабных, поскольку раскинулось на 250 гектаров. Аммик – убежище для водяных буйволов и тысяч перелетных птиц. Здесь также водятся амфибии и рептилии. Кстати, этот регион, в отличие от многих, не страдал от засухи в этом году. Дело в том, что здесь есть специальные плотины, которые удерживают воду.

В Ливане борются за сохранение биоразнообразия-1

Абдала Ханна, куратор заповедника:
Один квадратный километр водно-болотных угодий может поглотить столько углекислого газа, сколько пять квадратных километров лесов.

В Ливане борются за сохранение биоразнообразия-4

Кстати, Аммик – это не государственные, а частные владения. Принадлежат владения семье Скафф. И едва ли для этих площадей можно представить лучших хозяев. Ведь они делают немало для сохранения экосистемы. Например, всю территорию патрулируют для защиты от браконьеров.

# Охрана природы # Фотофакт

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