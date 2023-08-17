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Зеленский уволил всех областных военкомов

17 августа 2023 13:34
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Президент Украины Владимир Зеленский привел в исполнение решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о необходимости проверки военных комиссариатов. На сегодня все областные военкомы уволены, пишет РИА Новости.

При этом предлагается принять решение о сроках полномочий региональных военкоматов, покончив с практикой их ротации. На должности областных военных комиссаров назначать лиц офицерского состава, принимающих непосредственное участие в боевых действиях и при обязательном условии прохождения ими проверки Службы безопасности Украины.

Эта проверка была инициирована после ряда громких скандалов, связанных с коррупцией. В том числе был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. Во время российской спецоперации в Украине он приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей стоимостью в миллионы долларов.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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