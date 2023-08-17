Американский эксперт Хо: США не дают Украине новейшее оружие, опасаясь его захвата Россией

США не снабжают Украину самой современной боевой техникой, так как она может оказаться в руках России и Китая, способных воспользоваться тайной информацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского военного эксперта Мэтью Хо.

К примеру, американцы не хотели поставлять Украине танки Abrams, поскольку броня на них является строго охраняемой тайной. Похожая картина сложилась и с ракетами HIMARS, которые российские Вооруженные силы научились глушить. Поэтому США с опаской воспринимают передачу Украине баллистических ракет ATACMS. Они опасаются также, что полученные сведения Россия может передать Китаю. Что же касается противостояния с Китаем, то американцы действительно обеспокоены и не хотят, чтобы китайцы знали что-либо об их оружии.