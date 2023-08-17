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Американский эксперт Хо: США не дают Украине новейшее оружие, опасаясь его захвата Россией

17 августа 2023 11:57
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США не снабжают Украину самой современной боевой техникой, так как она может оказаться в руках России и Китая, способных воспользоваться тайной информацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского военного эксперта Мэтью Хо.

К примеру, американцы не хотели поставлять Украине танки Abrams, поскольку броня на них является строго охраняемой тайной. Похожая картина сложилась и с ракетами HIMARS, которые российские Вооруженные силы научились глушить. Поэтому США с опаской воспринимают передачу Украине баллистических ракет ATACMS. Они опасаются также, что полученные сведения Россия может передать Китаю. Что же касается противостояния с Китаем, то американцы действительно обеспокоены и не хотят, чтобы китайцы знали что-либо об их оружии.

# Международная политика

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