Столтенберг заявил, что НАТО будет поддерживать Украину до победного конца

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать Украине всяческую поддержку до победного конца, сообщает ТАСС.

Генсек отметил, что украинцы должны сами устанавливать мирные условия, а дело НАТО – содействовать им. Столтенберг также прокомментировал тяжелые проблемы украинской наступательной операции, сказав, что ВСУ планомерно продвигаются вперед, хотя обстановка остается крайне неопределенной.

Также ранее он призывал отменить для Киева План действий по присоединению к Североатлантическому блоку. Он говорил, что этот шаг позволит ускорить вступление страны в Альянс.

Йенс Столтенберг, срок полномочий которого заканчивался в сентябре 2023 г., получил продление своих полномочий на еще один год: до 1 октября 2024 г. Генсек остался на своей позиции из-за разногласий между союзниками по вопросу выбора преемника, поэтому было принято решение оставить его на посту. Столтенберг находится на втором месте по длительности пребывания на должности генерального секретаря НАТО, уступая только нидерландцу Йозефу Лунсу, который пробыл в этой ипостаси 13 лет.

