Китай запустил корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами к своей орбитальной станции

Космический корабль «Шэньчжоу-16» со сменным экипажем стартовал утром 30 мая к орбитальной станции КНР с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его экипаж состоит из трех тайконавтов. Они проведут на орбите пять месяцев. После прибытия корабля на станции, которая находится на высоте 400 километров и весит около 90 тонн, некоторое время будут находиться шесть человек. Затем, завершив ротацию, экипаж предыдущего «Шэньчжоу» вернется на Землю.