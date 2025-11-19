По словам обозревателя Оуэна Мэттьюса, при анализе поведения Владимира Зеленского прослеживается отчаяние, заставляющее сторонников Киева опасаться за будущее Украины, пишет ТАСС. газету The Daily Telegraph.

Мэттьюс указывает, что Владимир Зеленский осуществляет визиты в ЕС и заключает «фантазийные» оружейные сделки, средства на которые у Киева отсутствуют. Действия Зеленского являются тревожным знаком для «благожелателей Украины», потому что они говорят об отчаянии, заявил обозреватель издания, указав также на потерю Зеленским контакта с реальностью.

Обсуждая последние договоренности, в том числе о приобретение в будущем 100 истребителей Rafale и до 150 – Gripenо, обозреватель Мэттьюс обозначил их как «магическое мышление».

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