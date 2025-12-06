По мнению главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, Брюссель движется к завершению самоубийства цивилизации ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

В одном из материалов издания Financial Times сообщалось о влиянии возможной конфискации замороженных активов РФ в ЕС на роль евро в качестве мировой резервной валюты.

Страны Евросоюза планомерно разрушают собственные государства посредством неконтролируемой миграции, роста преступности, экономического спада, указывает Дмитриев. И теперь, отмечает он, европолитики приняли решение «завершить самоубийство европейской цивилизации» посредством уничтожения прав собственности, основы финсистемы, подорвав евро.

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