Зеленский пожаловался на дефицит 155-мм снарядов для ВСУ

Вооруженные силы Украины в связи с ситуацией на Ближнем Востоке ощущают нехватку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью группе журналистов, передает ТАСС.

«Сегодня у нас есть проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. На Ближнем Востоке, что вы думаете они начали покупать в первую очередь?», – сказал он

Украинский лидер подчеркнул, что нынешний объем поступлений от западных партнеров является недостаточным для покрытия нужд украинских Вооруженных сил. Он также высказал сожаление по поводу того, что в связи с ближневосточным кризисом поддержка Киева со стороны Запада может быть сокращена.