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Мастерская фейерверков взорвалась в Мексике – погибли как минимум 4 человека

17 ноября 2023 07:40
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По меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва в мастерской фейерверков недалеко от побережья Мексиканского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мастерская фейерверков взорвалась в Мексике – погибли как минимум 4 человека-1

Взрывы фейерверков в Мексике – дело почти обыденное, регулярно они случаются в нелицензированных мастерских, где не соблюдают меры безопасности. Но местные власти заявили, что происшествие в поселке на границе двух штатов Пуэбла и Веракрус зафиксировано в магазине, которому была выдана лицензия. Его также проверяло Министерство обороны. Трое мужчин, в том числе владелец мастерской, погибли на месте. Еще один скончался в больнице, пятый пострадавший получил серьезные ранения.

# Взрыв # Фотофакт

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