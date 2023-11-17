Мастерская фейерверков взорвалась в Мексике – погибли как минимум 4 человека

По меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва в мастерской фейерверков недалеко от побережья Мексиканского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрывы фейерверков в Мексике – дело почти обыденное, регулярно они случаются в нелицензированных мастерских, где не соблюдают меры безопасности. Но местные власти заявили, что происшествие в поселке на границе двух штатов Пуэбла и Веракрус зафиксировано в магазине, которому была выдана лицензия. Его также проверяло Министерство обороны. Трое мужчин, в том числе владелец мастерской, погибли на месте. Еще один скончался в больнице, пятый пострадавший получил серьезные ранения.