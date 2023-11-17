Украинцы стали возвращаться на родину за медицинской помощью

Украинские беженцы возвращаются на родину ради медицинской помощи. Они недовольны европейской системой здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно много жалоб на британских врачей. В Королевстве неделями приходится ждать приема, а доступность медицинских услуг невысока. Их стоимость постоянно растет, ситуацию усугубляют забастовки персонала.