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Зеленский обратился к Си Цзиньпину и Байдену с просьбой

26 мая 2024 12:47
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Си Цзиньпину и Джо Байдену с предложением оказать поддержку саммиту по Украине в Швейцарии. Об этом пишет РИА Новости.

Он настоятельно попросил их проявить лидерство и участие. При этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет принять участие в конференции. 

Как сообщается, глава Белого дома также не примет участия во встрече. Также Си Цзиньпин вновь заявил о том, что Пекин будет поддерживать проведение международной конференции по Украине, при условии, что Москва и Киев ее одобрят и будут участвовать в ней на равных.
 

# Международная политика

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