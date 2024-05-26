Зеленский обратился к Си Цзиньпину и Байдену с просьбой

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Си Цзиньпину и Джо Байдену с предложением оказать поддержку саммиту по Украине в Швейцарии. Об этом пишет РИА Новости.

Он настоятельно попросил их проявить лидерство и участие. При этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет принять участие в конференции.

Как сообщается, глава Белого дома также не примет участия во встрече. Также Си Цзиньпин вновь заявил о том, что Пекин будет поддерживать проведение международной конференции по Украине, при условии, что Москва и Киев ее одобрят и будут участвовать в ней на равных.

