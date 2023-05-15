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Зеленский едва не забыл смартфон в Берлине

15 мая 2023 08:59
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Президент Украины Владимир Зеленский забыл свой смартфон в машине в ходе берлинского визита, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bild. 

По окончании переговоров с канцлером Шольцем Зеленский сел в вертолет. Когда двери уже закрылись и вертолет собирался взлетать, лидер Украины выяснил, что его мобильный остался в салоне автомобиля. Помимо этого, он также оставил свое портативное зарядное устройство. Взлет был отложен на некоторое время, чтобы представитель Федерального управления уголовной полиции доставил президенту принадлежащие ему вещи. 

В воскресенье Зеленский приехал в Берлин, где провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

# Курьезы # Владимир Зеленский # Олаф Шольц # Франк-Вальтер Штайнмаер

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