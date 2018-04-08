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Завершены испытания руки-манипулятора для МКС

08 апреля 2018 12:50
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Завершены испытания руки-манипулятора для Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершены испытания руки-манипулятора для МКС-1

Вскоре вместе со специальным модулем она будет доставлена на орбиту и установлена на внешней поверхности МКС. С помощью ноутбука и джойстика космонавты проведут 30 сеансов управления полуметровой «рукой», чтобы проверить работу систем.

Завершены испытания руки-манипулятора для МКС-3

Завершены испытания руки-манипулятора для МКС-5

Данная разработка – часть большого проекта по созданию «КосмоРобота», который в перспективе будет помогать экипажу станции при выходах в открытый космос.

Завершены испытания руки-манипулятора для МКС-7

# Космос # Фотофакт

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