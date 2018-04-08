Завершены испытания руки-манипулятора для МКС

Завершены испытания руки-манипулятора для Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершены испытания руки-манипулятора для Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вскоре вместе со специальным модулем она будет доставлена на орбиту и установлена на внешней поверхности МКС. С помощью ноутбука и джойстика космонавты проведут 30 сеансов управления полуметровой «рукой», чтобы проверить работу систем.
Данная разработка – часть большого проекта по созданию «КосмоРобота», который в перспективе будет помогать экипажу станции при выходах в открытый космос.