Завершены испытания руки-манипулятора для МКС

Завершены испытания руки-манипулятора для Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вскоре вместе со специальным модулем она будет доставлена на орбиту и установлена на внешней поверхности МКС. С помощью ноутбука и джойстика космонавты проведут 30 сеансов управления полуметровой «рукой», чтобы проверить работу систем.