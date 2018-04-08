В историческом районе Стамбула следовавшее из Египта судно врезалось в стоящий на берегу особняк XVIII века

Новости Турции. Пролив Босфор временно закрыт для судов. Связь между Европой и Малой Азией нарушена из-за инцидента в историческом районе Стамбула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следовавшее из Египта судно врезалось в стоящий на берегу особняк XVIII века. Из-за неполадок с рулем сухогруз не смог избежать столкновения. В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения: разрушена выходящая на воду стена на втором и третьем этажах. Известно, что стоимость особняка составляла почти 85 миллионов долларов.