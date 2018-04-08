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В историческом районе Стамбула следовавшее из Египта судно врезалось в стоящий на берегу особняк XVIII века

08 апреля 2018 12:44
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Новости Турции. Пролив Босфор временно закрыт для судов. Связь между Европой и Малой Азией нарушена из-за инцидента в историческом районе Стамбула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В историческом районе Стамбула следовавшее из Египта судно врезалось в стоящий на берегу особняк XVIII века-1

В историческом районе Стамбула следовавшее из Египта судно врезалось в стоящий на берегу особняк XVIII века-3

Следовавшее из Египта судно врезалось в стоящий на берегу особняк XVIII века. Из-за неполадок с рулем сухогруз не смог избежать столкновения. В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения: разрушена выходящая на воду стена на втором и третьем этажах. Известно, что стоимость особняка составляла почти 85 миллионов долларов.

В историческом районе Стамбула следовавшее из Египта судно врезалось в стоящий на берегу особняк XVIII века-5

В историческом районе Стамбула следовавшее из Египта судно врезалось в стоящий на берегу особняк XVIII века-7

В историческом районе Стамбула следовавшее из Египта судно врезалось в стоящий на берегу особняк XVIII века-9

# Фотофакт # Авария

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