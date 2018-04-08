Видеофакт: в Стамбуле сухогруз врезался в особняк 18 века

Новости Турции. Сухогрузное судно Vitaspirit врезалось в особняк на берегу пролива Босфор. Инцидент произошёл около 16:00 в историческом районе Анадолухисар.

Как сообщает Daily Sabah, корабль направлялся из Египта в Украину, когда у него заклинило руль, из-за чего транспортное средство не смогло сманеврировать. Судно врезалось в особняк, построенный в 18 веке. Информации о пострадавших или об угрозе окружающей среде не поступало.

Отмечается, что пролив Босфор является одним из самых опасных водных путей в мире.

Весной 2018 года паром наскочил на риф у берегов Южной Кореи.