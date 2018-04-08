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Видеофакт: в Стамбуле сухогруз врезался в особняк 18 века

08 апреля 2018 11:26
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Новости Турции. Сухогрузное судно Vitaspirit врезалось в особняк на берегу пролива Босфор. Инцидент произошёл около 16:00 в историческом районе Анадолухисар.  

Как сообщает Daily Sabah, корабль направлялся из Египта в Украину, когда у него заклинило руль, из-за чего транспортное средство не смогло сманеврировать. Судно врезалось в особняк, построенный в 18 веке. Информации о пострадавших или об угрозе окружающей среде не поступало.  

Отмечается, что пролив Босфор является одним из самых опасных водных путей в мире.  

Весной 2018 года паром наскочил на риф у берегов Южной Кореи. 

На борту находились около 200 пассажиров – здесь подробности.  

# Кораблекрушения # Видеофакт

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