В Крыму столкнулись маршрутка и поезд. Пять человек погибли

Новости России. 8 апреля в Крыму под Армянском столкнулись маршрутка и пригородный поезд.
Новости России. 8 апреля в Крыму под Армянском столкнулись маршрутка и пригородный поезд.
Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, около 11:30 Mercedes Sprinter выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом. По предварительным данным, пять человек погибли, не менее пяти – пострадали.
Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
Отмечается, что переезд возле Армянска оборудован звуковой и световой сигнализацией. По полученным сведениям, сигнализация исправна.
Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
Изучаются обстоятельства случившегося.