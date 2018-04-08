Прямой эфир

В Крыму столкнулись маршрутка и поезд. Пять человек погибли

08 апреля 2018 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 8 апреля в Крыму под Армянском столкнулись маршрутка и пригородный поезд.  

В Крыму столкнулись маршрутка и поезд. Пять человек погибли-1

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым  

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, около 11:30 Mercedes Sprinter выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом. По предварительным данным, пять человек погибли, не менее пяти – пострадали.  

В Крыму столкнулись маршрутка и поезд. Пять человек погибли-4

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым  

Отмечается, что переезд возле Армянска оборудован звуковой и световой сигнализацией. По полученным сведениям, сигнализация исправна.  

В Крыму столкнулись маршрутка и поезд. Пять человек погибли-7

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым  

Изучаются обстоятельства случившегося.

# Авария в России

Другие новости рубрики

Все новости
Видеофакт: в Стамбуле сухогруз врезался в особняк 18 века
08 апреля 2018 11:26

Видеофакт: в Стамбуле сухогруз врезался в особняк 18 века

В Японии задержали 73-летнего мужчину, который более 20 лет запирал сына в клетке
08 апреля 2018 10:30

В Японии задержали 73-летнего мужчину, который более 20 лет запирал сына в клетке

«Слишком прочной оказалась»: В Дании во время сноса башня задела соседнее здание
08 апреля 2018 07:38

«Слишком прочной оказалась»: В Дании во время сноса башня задела соседнее здание